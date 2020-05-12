Креветки с мышьяком изъяты из продажи в Могилеве

В могилевской торговой сети в ходе проверки обнаружены в продаже ракообразные (креветки) , в которых был превышен допустимый уровень содержания мышьяка.

- Контролю подвергнуты варено-мороженные водные беспозвоночные торговой марки «VICI», изготовитель ООО «Вичюнай-Русь» (РФ, Калининградская обл., г.Советск), - сообщает Могилевская облинспекция Госнадзора за соблюдением требований техрегламентов и стандартов и госметрологического надзора Госстандарта. – В частности,креветки северные неразделанные (в панцире с головой) «SUPER», в упаковке массой продукта с глазурью 750 г, дата производства 06.01.2020, партия № 20007. И креветки углохвостые в панцире с головой 70/90 «LUX» «Любо есть», в упаковке 750 г, дата производства 15.04.2019, партия № 19155.

По результатам лабораторных исследований установлено, что продукция не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза и ЕАЭС по требованиям безопасности - превышению допустимого уровня содержания мышьяка.

Фактические значения показателя при допустимом уровне не более 5 мг/кг, составили: для креветок «SUPER» - 13,7 мг/кг; для креветок «LUX» «Любо есть» -11,7 мг/кг. Превышение в 2,74 и 2,34 раза соответственно.

По результатам госнадзора реализация опасной продукции запрещена. Импортеру выдано предписание об их изъятии из обращения. Госстандарт запретил эту продукцию к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь, действие документов об оценке соответствия прекращено.