Красный Крест запускает телефонную линию для поддержки одиноких пожилых людей

Белорусское общество Красного Креста запускает телефонную линию 201 для психосоциальной поддержки одиноких пожилых людей.

Инициативу БОКК поддержала благотворительная платформа ИМЕНА. На многоканальную телефонную линию смогут звонить одинокие пожилые люди, оказавшиеся в вынужденной изоляции.

На линии будут дежурить волонтеры БОКК. "Они окажут пожилым людям психосоциальную поддержку - выслушают, ответят на все вопросы, успокоят. А если человеку нужна будет конкретная помощь, подскажут, к каким компетентным службам следует за ней обратиться", - рассказали в БОКК.

В течение недели линия 201 будет работать в тестовом режиме с 9.00 до 18.00. Планируется, что за это время звонки со всех мобильных операторов станут бесплатными. Сейчас по этому поводу ведутся переговоры.