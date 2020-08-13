Красный Крест проводит акцию «Соберём детей в школу»

Первомайская и Ленинская районные организации Белорусского общества Красного Креста г.Бобруйска проводят акцию «Соберём детей в школу» объявленной Могилёвской областной организацией БОКК по Могилёвской области.

Акция проводится по 14.09.2020 года. Поступившие средства либо канцелярские принадлежности будут направлены для поддержки в подготовке детей в школу, из семей с низким уровнем дохода, в частности детей, находящихся в социально опасном положении, детей инвалидов, детей из семей беженцев и других. Просим Вас откликнуться на наше предложение и оказать посильную помощь в сборе средств.

Перечисление средств производится на Р/с BY20BLBB30150700202820001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области, БИК BLBBBY2X, УНН – 700202820. Получатель платежа: Могилевская областная организация БОКК, назначение платежа – Соберём детей в школу.

Помощь в виде канцелярских принадлежностей будет приниматься по адресу расположения офиса БОКК г.Бобруйска: ул.Социалистическая, дом 76, телефоны 70 97 15, 72 14 16.