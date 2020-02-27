Корреспондент телеканала «Бобруйск 360» Людмила Любимцева заняла 1-е место в региональном этапе конкурса «Лучший материал о почте»

В рамках Года малой родины среди журналистов печатных и электронных средств массовой информации в шестой раз проводился республиканский конкурс «Лучший материал о почте».

Приятно отметить, что телевизионный сюжет нашей коллеги Людмилы Любимцевой по итогам 1-го этапа конкурса в группе «Телевизионные и радиовещательные СМИ» признан лучшим (публикация «Связь на все времена»).

Сегодня, 27 февраля, Людмилу Юрьевну с победой в областном этапе поздравила начальник Бобруйского регионального узла почтовой связи Могилевского филиала РУП «Белпочта» Людмила Миненкова. Она вручила журналисту диплом и памятные призы.

В творческом конкурсе приняли участие семь репортеров Могилевской области, которые интересно, познавательно и искренне рассказали читателям, зрителям и слушателям о важнейших событиях, новинках и достижениях РУП «Белпочта», профессионалах почтового дела. Главными героями конкурсных работ стали почтальоны, водители, операторы, сортировщики, техники… – все, для кого почта стала важной частью жизни.

Коллектив УКИП «Редакция газеты «Бабруйскае жыццё» поздравляет Людмилу Юрьевну, желает дальнейших творческих успехов и побед в конкурсах!