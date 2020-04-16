Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 16 апреля
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По состоянию на 16 апреля 2020 года в Беларуси проведено 81 тыс. 246 тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 24 лаборатории, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах.
Зарегистрированы 4204 человека с наличием коронавирусной инфекции. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.
Умерли 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
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