Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 16 апреля

По состоянию на 16 апреля 2020 года в Беларуси проведено 81 тыс. 246 тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 24 лаборатории, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах.

Зарегистрированы 4204 человека с наличием коронавирусной инфекции. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Умерли 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения Республики Беларусь.