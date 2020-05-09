Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 9 мая. Официальная статистика
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В Беларуси на 9 мая выздоровели и выписаны 6050 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрировано 22 тыс.052 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 251 тыс. 771 тест.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 126 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает telegram-канал Минздрава.
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