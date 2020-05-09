Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 9 мая. Официальная статистика

В Беларуси на 9 мая выздоровели и выписаны 6050 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрировано 22 тыс.052 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 251 тыс. 771 тест.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 126 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает telegram-канал Минздрава.

mogilevnews.by