Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 7 июля. Официальная статистика

В Беларуси на 7 июля выздоровели и выписаны 51 тыс. 902 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 64 тыс. 003 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 78 тыс. 267 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 436 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.