Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 7 июля. Официальная статистика
95 0
В Беларуси на 7 июля выздоровели и выписаны 51 тыс. 902 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 64 тыс. 003 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 78 тыс. 267 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 436 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
также
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 7 июля. Официальная статистика
-
В Беларуси выздоровели и выписаны 51 120 пациентов с COVID-19
-
COVID-19: все, что нужно знать о безопасности. Рассказывает главный санитарный врач Бобруйска Дмитрий Лайтер
-
Введенные в связи с COVID-19 ограничения для транзитных перевозчиков отменяются
-
В Беларуси выздоровели и выписаны 42 689 пациентов с COVID-19