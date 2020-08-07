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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 7 августа. Официальная статистика

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 7 августа. Официальная статистика

В Беларуси на 7 августа выздоровели и выписаны 64 тыс. 200 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 68 тыс. 614 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 353 тыс. 657 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 583 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.

mogilevnews.by

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