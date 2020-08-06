Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 6 августа. Официальная статистика

В Беларуси на 6 августа выздоровели и выписаны 63 тыс. 756 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 68 тыс. 503 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 344 тыс. 303 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 580 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.