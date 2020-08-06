Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 6 августа. Официальная статистика
73 0
0
В Беларуси на 6 августа выздоровели и выписаны 63 тыс. 756 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 68 тыс. 503 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 344 тыс. 303 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 580 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.
Читайте
также
также
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 6 августа. Официальная статистика
-
В Беларуси выздоровели и выписаны 63 425 пациентов с COVID-19
-
Минздрав исключил еще пять государств из перечня стран, где регистрируются случаи COVID-19
-
В Могилевской области с августа изменился график работы «горячей линии» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции
-
В Беларуси выздоровели и выписаны 62 943 пациента с COVID-19
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости