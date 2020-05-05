Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 5 мая. Официальная статистика
mogilevnews.by 91 0
В Беларуси на 5 мая выздоровели и выписаны 3771 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 18350 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 211 тыс. 369 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 107 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения.
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