Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 5 мая. Официальная статистика

В Беларуси на 5 мая выздоровели и выписаны 3771 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 18350 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 211 тыс. 369 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 107 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения.