Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 31 августа. Официальная статистика
564 0
В Беларуси на 31 августа выздоровели и выписаны 70 тыс. 468 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 71 тыс. 843 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 532 тыс. 119 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 681 пациент с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
также
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 31 августа. Официальная статистика
-
Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 25 млн
-
Испытания российской вакцины от коронавируса планируется начать в Беларуси в сентябре
-
Макрон предостерег Европу от повторения ошибок начального периода распространения COVID-19
-
Глава ВОЗ заявил, что пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей