Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 31 августа. Официальная статистика

В Беларуси на 31 августа выздоровели и выписаны 70 тыс. 468 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 71 тыс. 843 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 532 тыс. 119 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 681 пациент с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.