Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 3 июня. Официальная статистика

В Беларуси на 3 июня выздоровели и выписаны 20 тыс. 171 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 45 тыс. 116 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 573 тыс. 699 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 248 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.