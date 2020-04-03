Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 3 апреля

В Беларуси на 3 апреля 2020 зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан в ходе брифинга в Министерстве здравоохранения Беларуси.

Один случай есть в Брестской области, два - в Могилевской. В Витебской области зарегистрировано 89 случаев, в Гомельской - 13, в Гродненской - 6. В Минске выявлено 190 случаев коронавирусной инфекции, в Минской области - 50.

Оснаовная вохрастная группа, в которой регистрируются случаи коронавирусной инфекции регистрируются - от 25 до 64 лет. Около 50% всех случаев - пациенты этой ворзрастной группы.

- Наша ситуация развивается прогнозируемо, поступательно, и все те мероприятия, которые мы проводили с самого начала в плане профилактики завоза, а затем в плане профилактики массового распространения коронавируса, показали свою эффективность, - отметила заместитель Инна Карабан.

Основными мерами, которые позволяют предотвратить распространение коронавирусной инфекции заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава назвала меры социального дистанцирования и самоизоляции..