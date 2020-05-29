Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 29 мая. Официальная статистика

В Беларуси на 29 мая выздоровели и выписаны 17 тыс. 390 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 40 тыс. 764 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 512 тыс. 418 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 224 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.