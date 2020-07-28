Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 28 июля. Официальная статистика

В Беларуси на 28 июля выздоровели и выписаны 60 тыс. 669 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 67 тыс. 366 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 270 тыс. 082 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 543 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.