Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 28 июля. Официальная статистика
24 0
В Беларуси на 28 июля выздоровели и выписаны 60 тыс. 669 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 67 тыс. 366 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 270 тыс. 082 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 543 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
также
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 28 июля. Официальная статистика
-
Более br50 тыс. направило Могилевское областное отделение Белорусского фонда мира на борьбу с СOVID-19
-
Вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года — ВОЗ
-
В Беларуси выздоровел и выписан 59 061 пациент с COVID-19
-
Лидеры стран ЕС достигли соглашения по бюджету и фонду восстановления экономики после пандемии