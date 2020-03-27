Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 27 марта

На сегодняшний день в Республике Беларусь проведено около 24 тыс. тестов на COVID-19. Об этом сообщил Минздрав Беларуси на своем Telegram канале.

На сегодняшний день, уже выписаны или готовятся к выписке 32 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 62 пациентов.