Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 25 августа. Официальная статистика
54 0
В Беларуси на 25 августа выздоровели и выписаны 69 тыс. 097 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 70 тыс. 727 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 480 тыс. 047 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 652 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
также
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 25 августа. Официальная статистика
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 24 августа. Официальная статистика
-
В Беларуси выздоровели и выписаны 68 577 пациентов с COVID-19
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 21 августа. Официальная статистика
-
МАРТ принял меры в связи с превышением оптовой надбавки на маски