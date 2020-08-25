Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 25 августа. Официальная статистика

В Беларуси на 25 августа выздоровели и выписаны 69 тыс. 097 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 70 тыс. 727 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 480 тыс. 047 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 652 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.