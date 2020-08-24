Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 24 августа. Официальная статистика

В Беларуси на 24 августа выздоровели и выписаны 68 тыс. 925 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 70 тыс. 645 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 477 тыс. 939 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 646 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram канал Министерства здравоохранения.