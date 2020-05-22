Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 22 мая. Официальная статистика

В Беларуси на 22 мая выздоровели и выписаны 12 тыс. 833 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 34 тыс. 303 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 419 тыс. 004 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 190 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщает Telegram-канал Минздрава.