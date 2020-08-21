0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 21 августа. Официальная статистика

37 0

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 21 августа. Официальная статистика

В Беларуси на 21 августа выздоровели и выписаны 68 тыс. 256 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 70 тыс. 111 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 455 тыс. 885 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 632 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости