Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 21 августа. Официальная статистика

В Беларуси на 21 августа выздоровели и выписаны 68 тыс. 256 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 70 тыс. 111 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 455 тыс. 885 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 632 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.