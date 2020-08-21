Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 21 августа. Официальная статистика
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В Беларуси на 21 августа выздоровели и выписаны 68 тыс. 256 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 70 тыс. 111 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 455 тыс. 885 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 632 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
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