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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 2 июня. Официальная статистика

mogilevnews.by 92 0

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 2 июня. Официальная статистика

В Беларуси на 2 июня  выздоровели и выписаны 19 тыс. 195 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 44 тыс. 255 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 562 тыс. 945 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 243 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

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