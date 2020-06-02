Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 2 июня. Официальная статистика

В Беларуси на 2 июня выздоровели и выписаны 19 тыс. 195 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 44 тыс. 255 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 562 тыс. 945 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 243 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.