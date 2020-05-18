Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 18 мая. Официальная статистика
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В Беларуси на 18 мая выздоровели и выписаны 10 тыс. 130 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 30 тыс. 572 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 364 тыс. 319 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 171 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
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