Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 18 августа. Официальная статистика

В Беларуси на 18 августа выздоровели и выписаны 67 тыс. 339 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 69 тыс. 673 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 429 тыс. 532 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 617 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.