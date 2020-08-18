Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 18 августа. Официальная статистика
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В Беларуси на 18 августа выздоровели и выписаны 67 тыс. 339 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 69 тыс. 673 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 429 тыс. 532 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 617 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
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