Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 13 мая. Официальная статистика

В Беларуси на 13 мая выздоровели и выписаны 7 711 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрировано 25 825 человек с положительным тестом на COVID-19. В Беларуси проведено 296 тысяч 380 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 146 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.