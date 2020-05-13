Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 13 мая. Официальная статистика
17 0
В Беларуси на 13 мая выздоровели и выписаны 7 711 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрировано 25 825 человек с положительным тестом на COVID-19. В Беларуси проведено 296 тысяч 380 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 146 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
также
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 13 мая. Официальная статистика
-
В Беларуси принята новая мера для стабильной работы предприятий на фоне мировой эпидситуации
-
В Беларусь поступили 100 тыс. экспресс-тестов на антитела к СOVID-19
-
10 тысяч экспресс-тестов на антитела к СOVID-19 поступят в медучреждения Могилевской области
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 11 мая. Официальная статистика