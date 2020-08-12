Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 12 августа. Официальная статистика
mogilevnews.by 88 0
В Беларуси на 12 августа выздоровели и выписаны 65 тыс. 893 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 69 тыс. 102 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 384 тыс. 026 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 595 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
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