Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 10 июня. Официальная статистика
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В Беларуси на 10 июня выздоровели и выписаны 25 тыс. 667 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 51 тыс. 066 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 659 тыс. 565 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 288 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
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