Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 10 июня. Официальная статистика

В Беларуси на 10 июня выздоровели и выписаны 25 тыс. 667 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 51 тыс. 066 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 659 тыс. 565 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 288 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.