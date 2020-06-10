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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 10 июня. Официальная статистика

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 10 июня. Официальная статистика

В Беларуси на 10 июня  выздоровели и выписаны 25 тыс. 667 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 51 тыс. 066 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 659 тыс. 565 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 288 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

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