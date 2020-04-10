Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 10 апреля. Официальная статистика

В Беларуси с начала вспышки зафиксировано 1981 случай COVID-19, 169 человек выздоровели. 19 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные сообщил Минздрав в Telegram-канале "Официальный Минздрав".

На 10 апреля 2020 в Беларуси 1793 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Минздрав обращает внимание, что увеличение числа заболевших COVID-19 поступательное и контролируемое. Большинство случаев - это выявленные контакты 1 и 2 уровней.

Как правило, заболевание протекает в легкой или средней форме. 72 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов ианестезиологов-реаниматологов. После прохождения лечения выздоровели 169 человек.

Умерло 19 с хроническими заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией.

mogilevnews.by