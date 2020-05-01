Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 1 мая. Официальная статистика
mogilevnews.by 256 0
В Беларуси на 1 мая выздоровели и выписаны 2918 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрировано 14917 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8% от количества проведенных тестов. Всего проведено 186 тыс. 262 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 93 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщил Telegram-канал Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
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