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Коронавирус. Ситуация в Беларуси

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Коронавирус. Ситуация в Беларуси

Не перестает удивлять автор писания

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