0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Коронавирус. Ситуация в Беларуси

61 0

Коронавирус. Ситуация в Беларуси

Журналисты bobrlife.by  в интернете повстречали вот такую "сводку"

Информация по Бобруйску - ФЕЙК

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости