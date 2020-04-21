Коронавирус имеет животное происхождение — ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, имеет животное происхождение.

Об этом заявила 21 апреля на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб. Комментируя по просьбе журналистов предположения о том, что коронавирус мог быть создан в лаборатории, она сказала: "ВОЗ основывается на научных данных. Мы считаем, что происхождение этого вируса - животное".