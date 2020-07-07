Конструктивная инициатива. Новая детская площадка появилась на Приберезинском бульваре в Бобруйске

Вместо старой лавочки и качелей настоящий игровой комплекс: двор возле 24 дома на Приберезинском бульваре не узнать. Старт обновлениям дали неравнодушные жильцы. Наталья Котова обратилась к депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вере Широкой – просьбу услышали.

– Даже не ожидали такой реакции, – признается инициатор реконструкции Наталья Котова. – Всё было на высшем уровне. Оказали помощь, собрали денежные средства.

К помощи подключились городские предприятия. Сотрудники Организации по обслуживанию жилфонда уложили тротуарные борта и плитку, установили и зафиксировали оборудование. Легпромразвитие выделило эко-покрытие.

– Сейчас производим работы по планировке грунта, выравниванию, будет высеян газон, – поделился планами мастер по благоустройству КУП «ЖРЭУ Первомайского района г.Бобруйска» Дмитрий Бобов.– Я думаю, детям здесь понравится, будет весело играть.

Рабочие уже уложили эко-плиты – материал прочный и долговечный. К помощи подключились учащиеся механико-технологического колледжа.

– Когда мне предложили благоустроить детскую площадку, я с радостью согласился, – рассказал учащийся ГУО “Бобруйский государственный механико-технологический колледж” Кирилл Круть. – Мы устанавливали забор и равняли песок для детской площадки.

Жильцы многоэтажки не скрывают радость – за досуг подрастающего поколения можно не переживать. Взрослые мечтают, что в будущем новых детских сооружений станет больше.

– Рады наши детки, что наконец-то у них будет достойная площадочка, – рассказала жительница этого дома Светлана Кузьмина. – Мы будем стараться, чтобы это всё сохранилось для наших внуков и правнуков.

Мальчики и девочки уже успели опробовать качели и горки. Комплексу поставили высший балл.

Депутат Вера Широкая уверена, что лишь совместная работа населения и власти способна привести к положительную результату.

– Они и забор сделали, купили плитку и бордюрный камень, привлекли жильцов, – отметила Вера Широкая. – Не поддержать такую инициативу мы не могли. Если в Бобруйске будет больше таких активных жителей, которые готовы вкладываться, а не только ждать, когда что-то принесут, дадут и сделают службы ЖКХ. А когда действительно будет совместная работа, вот такой результат мы будем иметь.

Жильцы высотки уверены: теперь площадка будет местом притяжения всей детворы.