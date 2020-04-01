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Конкурсно-выставочный проект «Открытка ветерану» стартовал в Бобруйске

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Конкурсно-выставочный проект «Открытка ветерану» стартовал в Бобруйске

В рамках мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне,  в городе стартовал конкурсно-выставочного проекта «Открытка ветерану».

Для участия приглашаются дети,  подростки и молодежь в возрасте 8-13 лет, 14-17 лет, 18 лет и старше: учащиеся  школы искусств, учреждений общего и среднего образования, дополнительного образования, учреждений  среднего специального и профессионально-технического образования, общественного объединения «Бобруйская городская детско-юношеская  образцовая студия  изобразительного искусства «Радуга», участники клубных формирований декоративно-прикладного искусства  учреждений  культуры  клубного  типа.

Конкурс проводится в один тур с  1 по 29 апреля 2020  на базе Бобруйского  художественного музея.

Творческие работы принимаются до ­20 апреля в  Бобруйском  художественном  музее по адресу: ул.Социалистическая, 100.

По итогам  конкурса определяются лучшие работы (1-е, 2-е, 3-е места) в каждой из возрастных категорий.

Творческие работы (далее – открытки) оцениваются по следующим критериям:
соответствие тематике конкурса;
наличие в открытке  поздравительного текста (вкладыш в открытку);
художественный уровень, оригинальность, эстетичность и  новизна в оформлении открытки;
мастерство владения техникой, индивидуальный стиль.
Открытки  могут выполняться в различных техниках, размер открытки не должен превышать формат А4.

К открытке обязательно должна прилагаться пояснительная  записка, в которой  указываются: фамилия, имя, возраст автора; домашний адрес, домашний/мобильный телефон; техника исполнения; наименование учреждения образования, общественного объединения; учитель/руководитель.

Победители определяются по общей сумме баллов в каждой возрастной категории  до 27 апреля.

Победители в каждой  возрастной категории  награждаются  дипломами  и  ценными  подарками.

Жюри и организационный комитет имеют право отметить специальными дипломами и сувенирами участников за особые творческие достижения.

Все участники награждаются дипломами за участие.

Награждение победителей и участников по итогам конкурса и  заключительная выставка открыток пройдет 29 апреля в музее.

Открытки, представленные на конкурс, авторам не возвращаются и используются для последующего поздравления ветеранов Великой Отечественной  войны  ко  Дню Победы  9 мая.

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