Конкурсно-выставочный проект «Открытка ветерану» стартовал в Бобруйске

В рамках мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в городе стартовал конкурсно-выставочного проекта «Открытка ветерану».

Для участия приглашаются дети, подростки и молодежь в возрасте 8-13 лет, 14-17 лет, 18 лет и старше: учащиеся школы искусств, учреждений общего и среднего образования, дополнительного образования, учреждений среднего специального и профессионально-технического образования, общественного объединения «Бобруйская городская детско-юношеская образцовая студия изобразительного искусства «Радуга», участники клубных формирований декоративно-прикладного искусства учреждений культуры клубного типа.

Конкурс проводится в один тур с 1 по 29 апреля 2020 на базе Бобруйского художественного музея.

Творческие работы принимаются до ­20 апреля в Бобруйском художественном музее по адресу: ул.Социалистическая, 100.

По итогам конкурса определяются лучшие работы (1-е, 2-е, 3-е места) в каждой из возрастных категорий.

Творческие работы (далее – открытки) оцениваются по следующим критериям:

соответствие тематике конкурса;

наличие в открытке поздравительного текста (вкладыш в открытку);

художественный уровень, оригинальность, эстетичность и новизна в оформлении открытки;

мастерство владения техникой, индивидуальный стиль.

Открытки могут выполняться в различных техниках, размер открытки не должен превышать формат А4.

К открытке обязательно должна прилагаться пояснительная записка, в которой указываются: фамилия, имя, возраст автора; домашний адрес, домашний/мобильный телефон; техника исполнения; наименование учреждения образования, общественного объединения; учитель/руководитель.

Победители определяются по общей сумме баллов в каждой возрастной категории до 27 апреля.

Победители в каждой возрастной категории награждаются дипломами и ценными подарками.

Жюри и организационный комитет имеют право отметить специальными дипломами и сувенирами участников за особые творческие достижения.

Все участники награждаются дипломами за участие.

Награждение победителей и участников по итогам конкурса и заключительная выставка открыток пройдет 29 апреля в музее.

Открытки, представленные на конкурс, авторам не возвращаются и используются для последующего поздравления ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы 9 мая.