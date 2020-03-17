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Конкурсная шоу-программа «Мисс и Мистер школа — 2020» предварительно переносится на 18 апреля

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Конкурсная шоу-программа «Мисс и Мистер школа — 2020» предварительно переносится на 18 апреля

Как сообщил Дворец искусств, конкурсная шоу-программа «Мисс и Мистер школа - 2020» переносится с 21 марта предварительно на 18 апреля (начало в 12.00).

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