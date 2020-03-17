Конкурсная шоу-программа «Мисс и Мистер школа — 2020» предварительно переносится на 18 апреля
92 0
0
Как сообщил Дворец искусств, конкурсная шоу-программа «Мисс и Мистер школа - 2020» переносится с 21 марта предварительно на 18 апреля (начало в 12.00).
Читайте
также
также
-
Конкурсная шоу-программа «Мисс и Мистер школа — 2020» предварительно переносится на 18 апреля
-
Бобруйчане, разыскиваются семейные пары, отмечающие 50 и более лет совместной жизни
-
Кастинги белорусского шоу X-factor пройдут на Могилевщине в Бобруйске и областном центре
-
«Золотая шайба» переносится на неопределенный срок
-
В Бобруйске реализуется проект для незрячих и слабовидящих людей. 14 марта пройдет финальный семинар-презентация
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости