Конкурс по обследованию родников проведут в Беларуси

Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов проведет конкурс на лучшие работы по инвентаризации родников, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Конкурсантам нужно будет обследовать родники (самостоятельно либо совместно с представителем районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды) и собрать необходимую информацию согласно требованиям организатора. К участию приглашаются все желающие: местные жители, школьники, педагоги, молодежные и общественные организации. Перечень родников для исследования размещен на сайте ЦНИИКИВР.

Конкурс пройдет с 5 июня по 15 июля. Работы нужно отправлять на электронную почту mail@cricuwr.by. Материалы должны включать контактную информацию, описание местоположения родника и его фотографии, географические координаты местоположения (можно использовать мобильный телефон), дебит родника (литры в секунду, допускается измерение без применения специализированного оборудования). Также необходимо описать актуальное состояние родника (обустроен, благоустроен, замусорен).

Победитель конкурса будет определен по наибольшему количеству обследованных родников. При этом особо учтут количество впервые обнаруженных и обследованных родников, которые ранее не включались в перечень. Организатор конкурса также отберет 10 лучших фотографий и включит их в иллюстрированное издание «Родники Беларуси» с указанием автора. Победитель и призеры конкурса будут награждены ценными и памятными подарками, включая подарочный экземпляр этой книги.

Конкурс приурочен к информационной кампании «Расскажи о своем роднике», которая будет проходить с 5 июня по 31 октября. Ее цель - вовлечь общественность в процесс исследования, благоустройства и охраны водных объектов малой родины. «Родники - уникальные природные водные объекты с точки зрения их формирования, роли в сохранении ландшафтного и биологического разнообразия и возможностей использования. Зачастую они дают начало рекам и ручьям. Некоторые из них имеют сакральное значение в силу того, что их вода считается целебной. Кроме того, родники активно используются как нецентрализованные источники водоснабжения, имеют важное значение для развития туризма», - отметили в Минприроды.

Участники информационной кампании могут рассказать об одном из родников посредством видео- и фоторепортажей, СМИ (телевидение, радио, газеты, журналы, информационные ресурсы в интернете, соцсети с хештегом #родникибеларуси). Итоги акции подведут 3-4 ноября во время VI Международного водного форума «Родники Беларуси» в Минске.