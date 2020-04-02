Конкурс любительской фотографии «Красный Крест в лицах» стартовал в Могилевской области

Конкурс любительской фотографий "Красный Крест в лицах" стартовал в Могилевской области. Об этом рассказала заместитель председателя областной организации Белорусского общества Красного Креста Жанна Матвеева.

"Творческое состязание проводится впервые и нацелено на то, чтобы привлечь внимание к деятельности волонтеров БОКК, подчеркнуть актуальность и важность их работы, - отметила собеседница. - Мы приглашаем к участию фотографов-любителей со всего региона, вне зависимости от их образования, профессии и опыта съемок. Прием заявок продлится до 24 апреля".

Конкурс пройдет по трем номинациям: "Будни волонтера", "Лучшая репортажная фотография", "Волонтерство как стиль жизни". Организаторы не ограничивают авторов печатных снимков размером фото, а также разрешают использовать ретушь и компьютерную обработку. Каждый участник может заявить не более одной фотографии в номинации.

Прислать работу в электронном варианте с пометкой "Фотоконкурс" можно на электронную почту volonter@gmail.com. В печатном виде снимки направляются по адресу 212030, г.Могилев, ул.Первомайская, 52 (с пометкой "Красный Крест. Фотоконкурс").

В каждой номинации до 1 мая будет выбрано по одному победителю. Лучшие из лучших получат дипломы и памятные подарки. Кроме того, их работы разместят на официальных страницах БОКК в социальных сетях и будут демонстрировать на различных мероприятиях организации.

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