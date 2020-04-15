Конкурс «Блюдо безопасности» запускает МЧС совместно с ОАО «Бабушкина крынка»

Конкурс «Блюдо безопасности» запускает 15 апреля областное управление МЧС совместно с ОАО «Бабушкина крынка».

Принять участие в конкурсе могут все жители области. Для этого необходимо приготовить блюдо на тему безопасности (это может выражаться в ингредиентах или названии блюда, в его оформлении, исполнении и т.д.), снять видео и (или) сделать селфи, прикрепить рецепт и прислать на электронный адрес 275723@mail.ru до 24 апреля.

- Никаких ограничений и рамок для воображения и фантазии нет. Фото и (или) видео победителей конкурса будут размещены в интернете, в том числе на сайте МЧС, в группе в «Контакте», инстаграме. Помимо этого, победителей ждет приз - продуктовая корзина, - рассказала старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших.