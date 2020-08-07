Концерты на площадке Центра досуга и творчества проходят в Бобруйске

Концерты, посвящённые Беларуси, проходят с 4 августа на площадке Центра досуга и творчества Бобруйска. Как сообщили в учреждении культуры, в них уже приняли участие вокальная группа «Чараўніцы», образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца «Мечта», рок-группа «Хранитель» и руководить вокальной детской студии «ДО-МИ-СОЛЬКИ» Анастасия Старикова.

Концерты проходят каждый день с 17.00 до 18.00. 7 августа зрителей порадует народный казачий ансамбль «Вольница» и вокальная группа «Истоки». В день выборов 9 августа на концертной площадке выступят лучшие коллективы Центра, будут работать фотозоны «Наша краіна Беларусь», «Я люблю БОБРУЙСК», «З казакамі разам».

В фойе учреждения культуры можно увидеть фотовыставку Александра Новика«Я вырос здесь - и край мне этот дорог». На выставке представлены значимые и памятные моменты жизни - таинство венчания и крещения, история любви, смех ребенка, белорусская природа.

mogilevnews.by