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Культура

Концерты на площадке Центра досуга и творчества проходят в Бобруйске

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Концерты на площадке Центра досуга и творчества проходят в Бобруйске

Концерты, посвящённые Беларуси, проходят с 4 августа на площадке Центра досуга и творчества Бобруйска. Как сообщили  в учреждении культуры, в них  уже  приняли участие вокальная группа «Чараўніцы», образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца «Мечта», рок-группа «Хранитель» и руководить вокальной детской студии «ДО-МИ-СОЛЬКИ» Анастасия Старикова.

Концерты проходят каждый день с 17.00 до 18.00. 7 августа зрителей порадует народный казачий ансамбль «Вольница» и вокальная группа «Истоки». В день выборов 9 августа на концертной площадке выступят лучшие коллективы Центра, будут работать фотозоны «Наша краіна Беларусь», «Я люблю БОБРУЙСК», «З казакамі разам».

В фойе учреждения культуры можно увидеть фотовыставку Александра  Новика«Я вырос здесь - и край мне этот дорог». На выставке представлены значимые и памятные моменты жизни - таинство венчания и крещения,  история любви, смех ребенка, белорусская природа.

mogilevnews.by

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