Платить налоги – значит создавать благоприятную и комфортную среду для нашей жизни. Ведь деньги, поступающие в бюджет, тратятся на государственные и социальные цели: образование, медицину, строительство и ремонт дорог, благо­устройство дворов и улиц, правоохранительные органы обеспечивают нам безопасность, армия – защиту страны. От того, насколько ответственно мы с вами соблюдаем налоговое законодательство, зависит наше благополучное будущее. А собирают налоги и конт­ролируют их своевременную уплату работники налоговых органов, от слаженной и действенной работы которых зависит наполняемость бюджета. Накануне 30-летия налоговой службы и профессионального праздника, который отмечается во второе воскресенье июля, мы пообщались с начальником инспекции Министерства по налогам и сборам Рес­публики Беларусь по г. Бобруйску Лилией Наронской.

– Какие направления и задачи считаете наиболее важными в работе налоговой службы?

– Обеспечение полного и своевременного поступления налогов и сборов в бюджет – главная задача налоговых органов. И здесь основным направлением работы является создание для добросовестных плательщиков таких условий, при которых они не встретят при исполнении налоговых обязательств ни единого препятствия. Для создания максимально комфортных условий взаимодействия между плательщиками и налоговыми органами активно внедряются новые электронные сервисы и современные форматы обслуживания.

Сегодня успешно работает система электронного декларирования, внед­рены механизм функционирования электронных счетов-фактур, система контроля кассового оборудования. Для оказания электронных налоговых услуг созданы и постоянно развиваются «Личный кабинет плательщика», открытые электронные сервисы, мобильное приложение. Фактически сейчас созданы все условия, для того чтобы основную часть вопросов можно было решать с налоговыми органами дистанционно.

Если же возникла необходимость в посещении инспекции, у нас с декабря 2018 года функционирует центр обслуживания плательщиков, оказание услуг в котором производится с использованием элект­ронной очереди. Здесь организованы рабочие места для экспресс-приема (консультирования) плательщиков, приема деклараций и документов. При возникновении затруднений администратор оказывает необходимую помощь по работе с терминалом, по выбору нужной услуги и отвечает на возникшие вопросы. Кстати, при выходе из инспекции установлен специальный терминал, с помощью которого плательщики могут оценить качест­во обслуживания в центре.

Контрольная деятельность тоже переориентирована на использование мер профилактического и предупредительного характера, в ней все более преобладают методы удаленного, дистанционного контроля.

– С какими показателями подходите к 30-летию службы и профессиональному празднику?

– Из достижений хочется отметить, что наша инспекция неоднократно занимала призовые места в республиканском смотре-конкурсе на лучшую инспекцию Министерства по налогам и сборам Рес­публики Беларусь. По итогам работы за 2019 год у нас второе место. Что касается цифр, за январь-май 2020 года в консолидированный бюджет города от плательщиков поступило 96,7 млн. рублей. Это составляет 108,2% к аналогичному периоду 2019 года, то есть в бюджет дополнительно поступило 7,3 млн. рублей. Налогоплательщики Бобруйска обеспечивают почти пятую часть поступлений в консолидированный бюджет Могилевской области.

– Основные налогоплательщики нашего города?

– Наибольший вклад в консолидированный бюджет города традиционно вносят организации. Среди лидеров (26,5% в общих поступлениях) ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», ОАО «Бобруйский завод биотехнологий», ОАО «БЗТДиА», ОАО «Красный пищевик». Если говорить о количественном составе, по состоянию на 1 июня на учете в инспекции состояли почти 2,5 тысячи организаций, 5,4 тысячи индивидуальных предпринимателей и более 48 тысяч граждан, основная часть которых является плательщиками налога на недвижимость и платежей за землю.

– Что можете сказать об уровне налоговой культуры бобруйчан?

– Рост платежей, осуществляемых в добровольном порядке, их своевременная уплата в бюджет свидетельствуют о повышении налоговой культуры наших плательщиков.

– Часто ли налоговой инспекции приходится взыскивать с плательщиков налоги, которые они самостоятельно не заплатили?

– За 5 месяцев 2020 года инспекцией в принудительном порядке (со счетов и электронных кошельков плательщиков, за счет их наличных денег, со счетов их дебиторов) взыскано 5,1% всех поступлений, контролируемых налоговыми органами. По сравнению с прошлым годом этот процент значительно снизился – за 5 месяцев 2019 года доля принудительно взысканных платежей составляла 9,7%. При этом актуальной для налогового контроля продолжает оставаться задача пресечения незаконной предпринимательской деятельности, теневого и «серого» бизнеса.

– Произошли ли в этом году значимые для налогоплательщиков изменения законодательства?

– Кардинальные изменения в налоговом законодательстве, затронувшие всех плательщиков, произошли у нас в 2019 году и были связаны с вступлением в силу новой редакции Налогового кодекса. При этом сразу предполагалось, что в 2020-м никаких радикальных нововведений уже не будет. Однако сложившаяся санитарно-эпидемиологическая обстановка потребовала принятия мер поддержки в части налогообложения и налогового администрирования для тех категорий плательщиков, которые наиболее пострадали в этой ситуации: это туристический бизнес, транспортная дея­тельность, сфера общественного питания, гостиничный бизнес и т.д. Для урегулирования этих вопросов был принят Указ Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 года №143 «О поддержке экономики», которым предусмотрена возможность предоставления плательщикам отсрочки по уплате налогов с последующей рассрочкой и налогового кредита, снижения ставок единого налога, налога на недвижимость и платежей за землю.

– Много ли бобруйчан представляют декларации не на бумаге?

– Электронным декларированием охвачено более 82% организаций и индивидуальных предпринимателей нашего города. Не отстают от субъектов хозяйствования и физические лица: более 85% налоговых деклараций по подоходному налогу за 2019 год были представлены ими не на бумаге, а в электронном виде через «Личный кабинет плательщика».

– Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать работник налоговой инспекции для эффективного труда?

– Безусловно, это профессионализм и компетентность. Работать в налоговых органах способны люди, обладающие богатым набором знаний и навыков. В другом случае они бы просто не смогли выполнять комплекс непростых задач, которые поставлены перед налоговой службой. Важны также в нашем деле такие качества, как ответственность, инициативность, эмоциональная устойчивость, готовность постоянно повышать и совершенствовать профессиональный уровень.

– Каждый день налогового работника – это сотни цифр перед глазами, отчеты, серьезные документы, общение с людьми. В коллективе инспекции трудятся более 100 специалистов. А каково соотношение молодости и опыта?

– В инспекции города сохранен основной костяк кадров: более половины специалистов проработали в налоговых органах свыше 20 лет, а стаж 75% работников превышает 10 лет. Со дня основания налоговой службы трудятся 7 человек: Е.В. Березкина, Г.Ч. Танвирова, И.С. Федорова, Н.Н. Буслович, Е.Г. Дзыгун, С.И. Лагойко, Л.Н. Абраменко.

– Лилия Владимировна, как отмечаете юбилейную дату и Ваши пожелания к празднику?

– На торжественном собрании в честь профессионального праздника и 30-летия налоговой службы лучшим работникам вручили заслуженные награды. В юбилейный год почетными грамотами и благодарностями МНС, Бобруйского горисполкома, Бобруйского городского Совета депутатов, инспекции МНС по Могилевской области награждены И.Н. Булацкий, Н.М. Артемчик, Ю.Д. Тарабуев, С.Л. Непочелович, П.М. Усов, Л.Р. Шабайлова, Е.В. Симочкова, Н.В. Ефремова, Е.А. Власова, С.Л. Румянцев, Л.Ю. Сабанеева.

В преддверии профессионального праздника я хотела бы пожелать всем работникам налоговых органов крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким, благополучия, успеха, веры в свои силы и неисчерпаемой энергии. В эти дни особые поздравления ветеранам налоговой службы, которые стояли у самых истоков ее создания. Вы заложили прочную основу и славные традиции, переданные вами опыт и знания в дальнейшем помогут молодому поколению добиваться весомых результатов в профессиональной деятельности.

Конечно же, хочу высказать благодарность в адрес плательщиков, которые добросовестно исполняют обязательства по уплате налогов в бюджет. Cпасибо вам за понимание важности этой задачи, ведь укрепление экономики страны – наше общее дело.

Маргарита Бушуева.

Фото Александра Анташкевича.