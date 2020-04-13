Команда хоккеистов-спасателей «Бобруйск 112» – чемпионы среди любительских команд

Чемпионат города Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд 2019/2020 завершен.

В упорной борьбе команда хоккеистов-спасателей «Бобруйск 112» стала чемпионами, закончив сезон с 50 очками в 20 играх, проиграв только 3 матча.

В последней встрече хоккейного сезона Челленджлиги команда «Бобруйск 112» встречалась с командой из города Минска «Avalanche». Уступая по ходу матча 1:5, спасатели сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед – 6:5. Несмотря на то, что играли в меньшинстве – трое против шести, удержали преимущество в концовке матча.

Таким образом, дружина из игроков работников и ветеранов МЧС завоевала себе переход во вторую лигу чемпионата города Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд, где будет выступать уже в следующем сезоне.

Дмитрий Сказов,

старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС