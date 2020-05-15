Когда вместе, и сердце на месте. 15 мая отмечается Международный день семьи

15 мая отмечается Международный день семьи. Как основной элемент общества она была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства. В канун праздника три бобруйчанки удостоились почетной награды – ордена Матери. Среди них мама пятерых детей Анна Вищеня, штамповщик ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» (МТЗ-холдинг).

Семья всем дружным составом встретила нас у себя в гостях в Киселевичах. В дом на улице Наумова переехали не так давно. Квартиру выделило государство за рождение четверых детей. Здесь родился младшенький Ростислав – пятый ребенок по счету, которому осенью исполнится 3 годика. Старшей дочери Алине 16 лет, средней Ульяне – 11, младшей Дарине – 5, Богдану – 7. До этого семейство жило в общежитии от БЗТДиА.

– Когда дочери старшие подросли, нам захотелось мальчика. Дальше – больше, так и стало у нас «семь я», – рассказывает с улыбкой глава семьи Руслан Вищеня.

О том, что когда-нибудь станет многодетной мамой, Анна никогда не задумывалась. «Как Бог дал», – говорит женщина. Однажды она встретила своего любимого супруга Руслана, и, как сама признается, внутри что-то екнуло. Какой-то голос подсказал, что это ее судьба и именно этот человек сможет стать надежным спутником жизни. Анна не ошиблась в выборе. Вместе с мужем она создала большую и дружную семью, где царят любовь, уважение и взаимопонимание.

– Для меня семья – самое дорогое. Это смысл жизни. Мы с мужем понимаем друг друга с полуслова, нашли ключик и подход, все вопросы решаем мирно и сообща. Если что-то не устраивает, проговариваем это, – говорит Анна Вищеня.

Старшая дочь Алина, когда говорит о родителях, не может сдержать слез – настолько благодарна им за тепло и поддержку. Анна называет их своими вторыми руками. Девушка во всем помогает матери: и покушать приготовит, и с младшими братьями-сестрами погуляет. Впрочем, к труду в этом доме приучены все члены семьи.

– Мне помогают все – от мала до велика. Нет проблем, чтобы убрать в доме, постирать, приготовить покушать.

При таком раскладе многодетная мама вполне находит время для себя. Она всегда все успевает, а мелкие хлопоты ей только в радость. О том, что ее собираются наградить орденом Матери, Анна узнала от своей мамы, которая прочла об этом в интернете. Было очень приятно. Орден женщина должна получить в течение двух месяцев. И муж, и дети гордятся своей супругой и мамой.

Этому семейству скучно никогда не бывает. Вместе они смотрят фильмы, мультики, пекут беляши, блины, торты, ездят на дачу, гуляют в лесу. В свободное время многодетная мама любит поковыряться в семейном Ford Mondeo – помогает мужу ремонтировать машину. Анна – автоледи, стаж вождения у нее – два года. Говорит, без транспорта никуда: и в сад, и в школу детей отвезти нужно, и выехать в деревню, откуда она родом.

– У нас каждый день весело. Все время приятные эмоции. Дети дают нам заряд бодрости и позитива. Иногда отвезем детей к бабушке, и уже пусто дома как-то без них. Не хватает их голосов, привыкаешь к приятной суете, – говорит многодетный папа Руслан Вищеня.

Недавно вся семья переживала за Богдана, который перенес операцию. Слава Богу, все трудности позади, можно вздохнуть спокойно. Сегодня он, как и его братья и сестры, находится на дистанционном обучении. Задания выполняют по «Вайберу» и отправляют учителям.

Для Анны самое важное – чтобы вся большая семья была здорова. В планах у родителей – построить квартиру старшей дочери. Продолжают обустраивать и свое жилище. На прощание я спросила у этих прекрасных и замечательных людей: «Иметь большую семью сложно?» А в ответ услышала дружное и распевное: «Не-е-е-т». И глядя на счастливых маму и папу, лица которых светятся при общении с детьми, не поверить им просто невозможно.

Людмила Любимцева.