Кочанова проведет 19 мая прямую телефонную линию

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова 19 мая проведет прямую телефонную линию.

Звонки будут приниматься с 11.00 до 14.00 по телефону в Минске (017) 328 53 24.

На следующий день, 20 мая, на вопросы ответит председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. Руководитель комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович проведет прямую телефонную линию 26 мая. А 27-го звонки будет принимать председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

"Задать свой вопрос членам Президиума Совета Республики можно будет с 10.00 до 13.00 по телефону в Минске (017) 328 53 24", - проинформировали в пресс-службе верхней палаты парламента.