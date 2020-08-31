0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Ко Дню знаний – подарки юным пациентам

481 0

Ко Дню знаний – подарки юным пациентам

В преддверии 1 сентября депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская и представители городской организации «Белая Русь»  поздравили юных пациентов детской больницы.

– Мы хотим, чтобы вы быстрее выздоравливали, желаем вам успехов, здоровья и скорее вернуться домой и в свои родные школы к любимым учителям, – пожелали гости ребятам, которые проведут День знаний не за партами.

В этом году тема первого урока «Я вырос здесь, и край мне этот дорог», поэтому  дети с удовольствием рассказали гостям о своих любимых местах в Бобруйске. А после им вручили подарки – канцелярские принадлежности.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости