Ко Дню знаний – подарки юным пациентам

В преддверии 1 сентября депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская и представители городской организации «Белая Русь» поздравили юных пациентов детской больницы.

– Мы хотим, чтобы вы быстрее выздоравливали, желаем вам успехов, здоровья и скорее вернуться домой и в свои родные школы к любимым учителям, – пожелали гости ребятам, которые проведут День знаний не за партами.

В этом году тема первого урока «Я вырос здесь, и край мне этот дорог», поэтому дети с удовольствием рассказали гостям о своих любимых местах в Бобруйске. А после им вручили подарки – канцелярские принадлежности.