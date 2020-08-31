Ко Дню знаний – подарки юным пациентам
481 0
В преддверии 1 сентября депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская и представители городской организации «Белая Русь» поздравили юных пациентов детской больницы.
– Мы хотим, чтобы вы быстрее выздоравливали, желаем вам успехов, здоровья и скорее вернуться домой и в свои родные школы к любимым учителям, – пожелали гости ребятам, которые проведут День знаний не за партами.
В этом году тема первого урока «Я вырос здесь, и край мне этот дорог», поэтому дети с удовольствием рассказали гостям о своих любимых местах в Бобруйске. А после им вручили подарки – канцелярские принадлежности.
также
-
С сердечным теплом и вниманием к детям. Александр Студнев пришел с подарками к новому учебному году в дом семейного типа Карахановых
-
В Бобруйске прошла благотворительная акция «Соберемся в школу ВМЕСТЕ!»
-
«Конный фест» прошел в Бобруйском районе
-
Ко Дню знаний – подарки юным пациентам
-
В Бобруйске 29 и 30 августа пройдут сельскохозяйственные ярмарки