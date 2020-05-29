Ко Дню защиты детей депутаты Беларуси подготовили оригинальное видеопоздравление

1 июня, в первый день лета, отмечается Международный день защиты детей.

Дети – это радость и наша гордость, волнение и забота, продолжение и отражение взрослых. Накануне этого солнечного праздника, учрежденного в 1949 году в Париже, свои поздравления мальчишкам и девчонкам страны адресовали белорусские депутаты. Но сделали это не обычно, а в форме яркой видеооткрытки, где вспомнили любимые стихотворения из своего детства. Съемочная группа «Беларусь сегодня» побывала с избранниками народа в живописных и памятных местах столицы, где записала их пожелания и поздравления.