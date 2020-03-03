Ключевой фактор мировой политики. Лукашенко проводит совещание на тему нефтепереработки

Углеводородное сырье стало не только товаром, но и инструментом решения задач, актуальных для стран-поставщиков, без учета интересов партнеров. Вокруг этой мысли выстроился разговор на совещании у Президента по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году и на перспективу, начиная который Александр Лукашенко подчеркнул:

— На протяжении последнего столетия углеводороды были и остаются одним из ключевых факторов в мировых экономических и политических отношениях. Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. И не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от господа бога такое счастье.

Глава государства с сожалением отметил, что, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси:

— Условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик. И происходит это без оглядки на действующую договорную базу и принципы построения наших отношений. В результате в настоящий момент мы недополучаем около миллиона тонн сырья ежемесячно. И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам. К сожалению, на этот продукт завязаны не только потребности внутреннего рынка топлива, но и стабильная работа химических и иных предприятий республики. Потому что у нас привязан к переработке нефти большой куст нефтехимии.

Президент обратил внимание на то, что немотивированные действия в сфере поставок нефти негативно влияют на валовой внутренний продукт и доходы бюджета:

— Хотя задача диверсификации источников экономического роста стоит перед Правительством не один год. Я рассчитываю, что в программе на очередную пятилетку будет сформирован конкретный план — как снизить значимость условий поставок нефти для формирования ВВП.

Тем не менее Глава государства отметил и некоторую пользу от сложившейся ситуации:

— Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья. Нефть не монопольный товар, и желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Поставщиков нужно находить, с ними нужно договариваться. И это задача номер один. Особенно в нынешней непростой ситуации, которая сложилась в мире, в том числе с нашим партнером-монополистом.

Президент обратил внимание на то, что по информации из самой России, поставки российской нефти в Китай сократились на треть. Схожие тенденции и на других направлениях. Глава государства подчеркнул:

- Нефть сегодня мгновенно дешевеет. Эта ситуация играет нам на пользу и подталкивает к тому, чтобы мы могли договориться с поставщиками не только в России, но и альтернативными. При этом мы не ставим вопрос так, что не будем покупать российскую нефть. Будем. Сколько бы она не стоила. Будем, потому что эта нефть, добыча ее, транспортировка создавалась в том числе и руками белорусов – тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная. Но мы, конечно же, не будем ползать 31 декабря постоянно на коленях, вымаливая эту нефть. И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам.

Президент попросил доложить о том, какие результаты уже достигнуты в данном направлении и какие есть перспективы. Вторым вопросом, который следует отрабатывать не менее интенсивно чем первый, Александр Лукашенко назвал логистику доставки сырья. При этом отметил:

— Одними лишь договорами на транспортировку нефти его не решить. Необходимы комплексные, системные инфраструктурные решения. Следует продумать возможность реализации совместных проектов с иностранными компаниями — собственниками сырья. Пора окончательно принять тот факт, что в энергетических вопросах следует рассчитывать только на себя, а в критический момент даже ближайший партнер будет руководствоваться лишь логикой собственных интересов.

Глава государства заострил внимание на том, что в Беларуси работают два современных нефтеперерабатывающих завода и их функционирование востребовано не только в нашей стране:

— У нас два крупных, продвинутых, неплохих предприятия по переработке нефти. Предприятия, модернизацию которых мы на этом этапе в этом году завершаем. Конечно, и дальше будем работать по модернизации, останавливаться нельзя, но, закончив модернизацию, мы будем иметь по качествусовершенно новые заводы — северный и южный. На севере — Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод, на юге — Мозырский. Сложилась ситуация таким образом, что рынок юга, прежде всего братской нам Украины, да и Европы – премиальный рынок. Я уже не говорю о внутреннем рынке, но это - премиальный рынок. Южный Мозырьский завод производит качественный продукт. Это я знаю от самих водителей в Украине. Они с удовольствием покупают наши бензины, дизельное топливо. Мы очень ответственно себя ведем на этом рынке. И мы могли бы, поставляя из альтернативных источников нефть через Украину по трубе Одесса-Броды, договорившись со странами юго-восточной Европы, вместе работать и поставлять нефтепродукты на этот рынок.

Хорошие перспективы просматриваются и на севере:

- Вокруг ближе, чем Новополоцк нет заводов. Мы можем полностью взять и вместе работать с Эстонией, Латвией, Литвой, плюс Беларусь, плюс другой рынок, если это нужно будет. В Новополоцке перерабатывать нефть и продавать северным нашим соседям. То есть рынки есть. Хорошие рынки, близкие рынки. Но нужна логистика.

Александр Лукашенко очертил цели диверсификации поставок:

- Около 40-50 процентов мы будем по-прежнему покупать нефть в России. Если Россия захочет, когда окончательно диверсифицируемся. А по 30 процентов можем покупать с портов Балтики и с Одессы. Это будет три источника. Мы полностью по поставкам нефти можем диверсифицироваться. Есть вопросы по проработке поставок (трубы нет) с Балтийских портов. Так это же не проблема построить. Там, кстати, есть пара труб, которые нас бы устроили, если бы их привели в порядок и договорились с Балтийскими государствами по этим трубам.

Хорошим подспорьем может стать и реализация заявлений США о поддержке проектов поставки энергоресурсов в Беларусь:

- Очень серьезные были заявления и намеренья со стороны Соединенных Штатов Америки. С госсекретарем я на эту тему говорил – помочь нам с инфраструктурой и поставкам нефти. Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И вы видели, на Мюнхенской конференции были заявления, они выделили миллиард долларов для строительства объектов логистики. То есть, для поставки нефти. В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты для строительства той же несчастной трубы с Балтики.

При этом часть инфраструктуры уместно построить собственными силами и возможности для этого есть:

- Где-то нам надо пару перемычек, которые правительство рассчитывает 100 километров строить аж 3-5 лет. Не будет этого. Полтора-два года – не больше. И 100 – 120 миллионов долларов мы сами найдем на эти перемычки, чтобы полностью закольцевать поставки с южного и северного заводов.

Глава государства подытожил:

- Надо просто шевелиться. Я так навскидку называю то, что много раз слышал. Сегодня послушаем правительство, что они видят в этом плане, как они видят поставки, переработку и продажу нефти и нефтепродуктов на мировых рынках.

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