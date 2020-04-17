Китай передал Беларуси более 100 тыс. тестов на коронавирус. Медицинские изделия были в составе гуманитарного груза, который сегодня прибыл в Минск. Спецрейс из Пекина в Минск организовало белорусское посольство в Китае. Самолет доставил в столицу более 30 т груза.

Кроме тестов, Поднебесная передала нашей стране маски повышенной защиты, выделительные системы для ПЦР-диагностики, несколько миллионов защитных масок, медпрепараты.

Данный груз также включает помощь, предоставленную провинциями и городами Китайской Народной Республики, которые установили побратимские отношения с регионами Беларуси. Это провинции Ганьсу, Хубэй, Хэнань, Хунань, Гуандун, Шаньдун, Цзянсу, а также города Чунцин, Тяньцзинь, Шанхай и Шишоу.

В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что сложившаяся в мире ситуация требует объединения усилий всех - партнеров на международной арене и по линии государственно-частного взаимодействия. Там также выразили благодарность посольству Китая в Беларуси и лично послу Цуй Цимину "за солидарность и дружбу в непростое для всего международного сообщества время".