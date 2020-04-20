КГК проведет прямую линию по наличию в продаже масок и антисептика

Жители региона могут сообщить специалистам контрольного ведомства о фактах отсутствия в продаже данных средств и завышении цен на них. Сотрудники КГК изучат каждую информацию, озвученную гражданами.

Время работы «прямой линии» с 9 до 18 часов. Телефон в Могилеве (8-0222) 62-47-75.