КГК Могилевской области 27 марта проведет «горячую линию» по вопросам начисления и выплаты заработной платы в бюджетных организациях

В Комитете госконтроля Могилевской области 27 марта будет проводиться «горячая линия» с населением на тему: «Проблемные вопросы при начислении и выплате заработной платы в бюджетных организациях Могилевской области».

В указанный день граждане с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону (80222) 63 82 03 могут сообщить специалистам КГК информацию о фактах необоснованного снижения в 2020 году размера начисленной заработной платы в бюджетных организациях региона. Комитет также интересует мнение работников экономических (бухгалтерских) служб о новой системе оплаты труда, возникающих проблемных вопросах при начислении заработной платы.

Кроме того, аналогичную информацию с приложением копий расчетных листов за декабрь 2019 года, январь и февраль 2020 года можно направить Комитету госконтроля по электронной почте kgkmogilev@mail.belpak.by.