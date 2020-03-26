Каждый может посадить свое дерево!

Среди показателей качества жизни в городах наличие растительности занимает одно из первых мест. Древесная и кустарниковая растительность очищает и увлажняет воздух, снижает силу ветра и уменьшает уровень шума, создает благоприятные условия для отдыха людей и животных. Озеленение санитарно-защитных зон промышленных и сельхозпредприятий позволяет уменьшить их вредное воздействие на жилые кварталы города.

В 2020 году каждый желающий сможет посадить свое дерево в населенном пункте и благоустроить свой двор!

В рамках организации работ по весенней посадке деревьев и кустарников Бобруйская горрайинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с органами исполнительной власти и заинтересованными службами организует сбор предложений от населения о предпочтительных местах посадки древесно-кустарниковой растительности на землях общего пользования в городе Бобруйске.

Все собранные от граждан предложения будут проанализированы. Граждане будут уведомлены о выбранных для посадки территориях, датах проведения посадок с их личным участием в выбранных местах.

При этом необходимо учитывать, что для посадки древесно-кустарниковой растительности непригодными являются участки под инженерными сетями, коммуникациями, в непосредственной близости от стен зданий и сооружений. Также необходимо учитывать почвенно-грунтовые условия, качественные и количественные характеристики, предъявляемые для посадочного материала. В случае невозможности посадки на предложенных гражданами территориях, им будут предложены другие территории.

Предложения о местах посадки деревьев и кустарников принимаются Бобруйской горрайинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды по адресу: 213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Советская, 95А, либо по электронной почте inspekciya@mogilev.by.

Главный специалист Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, Игорь Солонович.