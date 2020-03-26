Каждый может посадить свое дерево!

В 2020 году каждый желающий сможет посадить свое дерево в населенном пункте и благоустроить свой двор!
В рамках организации работ по весенней посадке деревьев и кустарников Бобруйская горрайинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с органами исполнительной власти и заинтересованными службами организует сбор предложений от населения о предпочтительных местах посадки древесно-кустарниковой растительности на землях общего пользования в городе Бобруйске.
Все собранные от граждан предложения будут проанализированы. Граждане будут уведомлены о выбранных для посадки территориях, датах проведения посадок с их личным участием в выбранных местах.
При этом необходимо учитывать, что для посадки древесно-кустарниковой растительности непригодными являются участки под инженерными сетями, коммуникациями, в непосредственной близости от стен зданий и сооружений. Также необходимо учитывать почвенно-грунтовые условия, качественные и количественные характеристики, предъявляемые для посадочного материала. В случае невозможности посадки на предложенных гражданами территориях, им будут предложены другие территории.
Предложения о местах посадки деревьев и кустарников принимаются Бобруйской горрайинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды по адресу: 213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Советская, 95А, либо по электронной почте inspekciya@mogilev.by.
Главный специалист Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, Игорь Солонович.