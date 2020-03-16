Кастинги белорусского шоу X-factor пройдут на Могилевщине в Бобруйске и областном центре

Кастинги на шоу X factor пройдут в двух городах Могилевской области, сообщили в Белтелерадиокомпании.

В Могилеве прослушивания вокалистов состоятся 21 и 22 марта, в Бобруйске - 26 апреля.

Претендентов будут оценивать в четырех категориях: девушки от 16 до 24 лет, парни от 16 до 24 лет, участники от 25 лет и старше, а также вокальные коллективы. Адреса проведения предкастингов будут опубликованы в официальных аккаунтах шоу.

Все, у кого не получится прийти на личную встречу с организаторами, смогут прислать свои видеозаявки на специальную страницу проекта на сайте Белтелерадиокомпании.

Посмотреть телеверсию шоу X factor зрители смогут в эфире телеканала "Беларусь 1" уже осенью. Победителя выберут в канун Нового года.

The X factor - британское шоу талантов, основная цель которого поиск и развитие песенных талантов конкурсантов. Проект был основан в 2004 году английским продюссером Саймоном Кауэллом. Адаптированные версии шоу были показаны более чем в 20 странах